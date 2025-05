EdF : Didier Deschamps calme le jeu avec Adrien Rabiot

Recrue phare de l’Olympique de Marseille cette saison, Adrien Rabiot (30 ans) s’est immédiatement imposé chez les Phocéens. Son passé de joueur du PSG a rapidement été oublié et l’ancien milieu de terrain de la Juventus a réalisé l’une des meilleures saisons de sa carrière sur le plan comptable (10 buts, 5 passes décisives en 29 matches). Cette saison 2024/2025 XXL peut-elle lui permettre de passer un nouveau palier ? Interrogé sur ce cas, Didier Deschamps a calmé le jeu.

« Sincèrement, je ne pense pas. On peut dire ça parce qu’il est en France et que vous le voyez un peu plus. Il était déjà très performant. Que Rabiot soit en L1 et soit un peu plus leader, qu’on attende plus de lui… Mais Adrien est régulier depuis plusieurs saisons. Du fait qu’il soit en L1, on le voit un peu plus. Il est comme il est avec son niveau d’international en puissance et donc la capacité de faire des choses qui ont fait la différence cette saison avec l’OM. Il a changé au moins trois fois de position. Il a commencé dans une position faux pied axe droit, il a joué côté gauche et a fini en position axiale sous l’attaquant, en pointe haute du mieux. Mis à part tout au début, il a une position plus offensive. Il a pu ponctuellement le faire avec nous, il a cette polyvalence. Il sait faire beaucoup de choses, il a une grande liberté, c’est ce qu’il aime. Ça lui permet de se projeter, il est moins dans le contrôle qu’il avait avant. Il est habitué dans son quotidien à avoir une position plus haute », a-t-il confié en conférence de presse.