PSG : Luis Enrique emballé par la L1

Il est de bon ton de demander aux entraîneurs étrangers leur avis sur la Ligue 1. Souvent jugée en retrait des autres championnats majeurs européens, elle est souvent mieux évaluée par ceux qui s’y frottent. C’est le cas de Luis Enrique, qui a aouvé avoir révisé son jugement sur la qualité du championnat français.

« La Ligue 1, pour moi c’était une ligue facile, mais en fait c’est tout le contraire. Il y a un très hne aut niveau individuel, beaucoup de propositions de la part des entraîneurs. Et je le dis pas parce que je suis maintenant en Ligue 1 et que je vais être flatteur, je le dis parce que c 'est une ligue avec un haut niveau de compétitivité, avec beaucoup de joueurs qu partent à l’étranger ensuite dans les meilleurs clubs. Je peux le dire parce que maintenant je connais ce championnat », a lancé Luis Enrique en conférence de presse, à la veille d’affronter Nice en Coupe de France.