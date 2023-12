PSG - FC Nantes : les compositions officielles

Pour la 15ème journée de Ligue 1, le PSG accueille le FC Nantes au Parc des Princes ce samedi soir à 21h00 (suivez la rencontre en direct sur FM). Les Parisiens attaquent une semaine décisive et doivent se mettre dans les meilleures conditions avant le match couperet face à Dortmund en Ligue des Champions. En championnat, ils restent sur des succès acquis sans convaincre au Havre et contre Monaco à domicile notamment. Les hommes de Luis Enrique peuvent garder leur avance sur Nice et Monaco en cas de victoire contre des Canaris qui viennent de changer leur entraîneur et tentent de lancer une dynamique pour se maintenir et s’éloigner de la zone rouge. Jocelyn Gourvennec a bien démarré son mandat d’entraineur avec une victoire contre Nice qui était jusqu’alors invaincu. Avec 6 points d’avance sur le premier relégable, les Nantais peuvent se donner un matelas d’avance avant la deuxième partie de la saison.

La suite après cette publicité

Sur le terrain, on est sur du classique avec Luis Enrique au niveau du système. Au niveau des joueurs, Tenas assurera l’intérim dans les buts pendant la suspension de Donnarumma. Marquinhos de retour en défense centrale accompagné de Danilo. Ugarte au milieu avec Lee et Vitinha. Puis Barcola titulaire dans l’axe avec Mbappé et Soler sur les côtés. Les Nantais seront en 4-3-3 avec Moutoussamy et Douglas Augusto au milieu de terrain avec Sissoko. Mollet et Simon sur les ailes et Mohamed en pointe.

Les compositions d’équipes :

PSG : Tenas - Hakimi, Marquinhos (cap.), Danilo, Hernandez - Vitinha, Ugarte, Lee - Soler, Barcola, Mbappé.

FC Nantes : Lafont (cap.) - Coco, Cömert, Castelletto, Duverne - Moutoussamy, Douglas Augusto, Sissoko - Mollet, Mohamed, Simon.

La suite après cette publicité

Retrouvez le match PSG - Nantes sur CANAL+ SPORT 360. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.