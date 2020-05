Antero Henrique ne sera pas le nouveau directeur sportif de l'OM

Depuis jeudi soir, Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’Olympique de Marseille. La place étant laissée vacante, les rumeurs les plus folles circulent. L’une d’entre elles, menant à Antero Henrique et colportée par de nombreux journaux italiens, a d’ailleurs rapidement pris de l’épaisseur, notamment en raison du fait que celui-ci ait déjà travaillé avec l’entraîneur olympien André Villas-Boas au FC Porto.

Mais, une fois de plus, il semblerait qu’il ne s’agisse que d’un fantasme. Nous pouvons affirmer ce soir que l'ancien dirigeant du PSG ne viendra pas sur la Canebière. Aucun contact n'a d'ailleurs été noué entre les différentes parties. Depuis son départ de Paris, Henrique travaille officieusement pour Manchester United, menant certains dossiers comme ceux de Jadon Sancho et de Corentin Tolisso.