James Rodriguez va rebondir en Serie B

Libre de tout contrat depuis son départ de León, James Rodríguez pourrait bien tenter un nouveau pari en Europe. À 35 ans, le milieu offensif colombien est tout proche de rebondir en Italie, où il pourrait découvrir la Serie B, selon les informations de Marca. L’ancien joueur du Real Madrid et de l’AS Monaco est actuellement en négociations très avancées avec l’US Avellino, promue cette saison dans l’antichambre de l’élite italienne.

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Un accord serait même désormais tout proche d’être trouvé. L’entraîneur d’Avellino, Alessandro Nesta, s’est directement entretenu avec James Rodríguez afin de lui présenter le projet et de le convaincre de rejoindre le club. Les discussions ont visiblement porté leurs fruits puisque les deux parties se rapprochent d’un accord total. Une arrivée qui constituerait un joli coup pour l’US Avellino et offrirait surtout à James une nouvelle expérience européenne après plusieurs années passées loin du Vieux Continent.