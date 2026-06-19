Mauricio Pochettino vole au secours de Leo Messi

Leo Messi a reconnu après son triplé contre l’Algérie avoir vécu des derniers jours difficiles, et pour cause. Son père Jorge est actuellement «sous surveillance médicale», selon le communiqué envoyé par la famille et «se rétablit et évolue favorablement». Les nouvelles sont rassurantes mais cela n’a pas empêché certaines fausses informations de circuler sur les réseaux sociaux, et même dans les médias. Une présentatrice argentine a même annoncé en direct le décès de Jorge Messi, avant de se rattraper quelques instants plus tard, et de s’excuser. Elle a été licenciée. Le président argentin, Javier Milei, s’est même emparé de l’affaire.

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Loin de cette agitation, et alors qu’il prépare son second match de cette Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis face à l’Autralie (ce vendredi à 21h, heure française), Mauricio Pochettino a apporté son soutien à la star en conférence de presse. «Il se trouve dans une situation familiale difficile. Je le connais et sa famille aussi depuis notre période commune à Paris. Je leur souhaite le meilleur», a assuré le sélectionneur américain. «Je suis Argentin et j’ai aimé la prestation contre l’Algérie. Messi est le meilleur et l’Argentine possède une magnifique équipe. Ils sont champions du monde en titre et de nombreux joueurs sont encore présents. Leur sélectionneur (Lionel Scaloni, ndlr) est le meilleur de ce Mondial et les supporters sont exceptionnels», a-t-il poursuivi.