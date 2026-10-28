Mercato : le PSG a pris sa décision pour Ibrahim Maza

Révélation algérienne de la dernière CAN et titulaire avec les Fennecs lors de la dernière Coupe du Monde, Ibrahim Maza sera certainement l’une des attractions des prochains mercatos. Après une première saison convaincante au Bayer Leverkusen l’année dernière (44 matchs, 5 buts, 7 passes décisives), le milieu offensif de 20 ans est reparti sur de sacrées bases.

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Avec 3 buts et 3 passes décisives en 10 matchs depuis le début de saison, celui qui faisait partie des 10 prétendants au Trophée Kopa lundi est déjà fortement courtisé. Son talent est aussi reconnu chez ses pairs, à l’image d’Ousmane Dembélé, aperçu à ses côtés lors de la cérémonie du Ballon d’Or à Londres cette semaine. «Prochain Ballon d’Or si Dieu le veut», avait commenté le lauréat 2025 sous la photo du prodige algérien quelques heures après leur rencontre.

Le PSG ne compte pas bouger cet hiver et fait confiance à Godts

Les rumeurs d’un intérêt du PSG pour Maza ont depuis fait surface, alors que Khvicha Kvaratskhelia manquera de longs mois de compétition (milieu offensif de formation, Maza évolue parfois à gauche avec son club). Sky Sport affirmait ce mercredi que Paris avait même « manifesté un intérêt concret » et que le « camp du joueur était au courant de cet intérêt. »

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Mais de son côté, RMC Sport ne s’avance pas autant. Le média assure que le club de la capitale n’a pas l’intention de bouger cet hiver. Aucune offre ne serait envisagée pour l’international algérien (24 sélections, 3 buts), et il n’y aurait « aucune ambiguïté sur une arrivée du joueur en janvier ». Si Paris décidait de recruter, ce ne serait probablement pas sur un poste offensif. Mika Godts, buteur pour la première fois face à l’OL lundi (2-1), a la confiance du club et de Luis Enrique.