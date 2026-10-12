LOSC : Le Havre sort du silence après la blessure de Tiago Santos

Victorieux face au Havre (1-0) ce samedi, le LOSC a réalisé une excellente opération comptable en grimpant à la deuxième place du classement. Mais voilà, le succès a été lourdement entaché par la blessure de Tiago Santos. Évacué sur civière après un tacle mal maîtrisé d’Amir Richardson, le défenseur portugais de 24 ans a été fixé sur son sort ce lundi et souffre malheureusement d’une rupture des ligaments croisés.

La suite après cette publicité

Le Havre Athletic Club et son joueur, Amir Richardson, tiennent tout d’abord à renouveler leur soutien sincère et total au joueur lillois, Tiago Santos, blessé lors de la rencontre de samedi et lui souhaitent un prompt rétablissement. Tout en comprenant l’émotion suscitée par cette blessure et ses conséquences, le HAC tient à rappeler que l’arbitre de la rencontre, M. Bastien Dechepy, comme l’arbitre VAR, n’ont pas jugé nécessaire de sanctionner Amir Richardson. La suite après cette publicité Lire la suite → https://t.co/0w9GO76xVt— Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) October 12, 2026

Après le message d’Amir Richardson en story Instagram, c’est Le Havre qui a tenu à faire un communiqué ce lundi : «Le Havre Athletic Club et son joueur, Amir Richardson, tiennent tout d’abord à renouveler leur soutien sincère et total au joueur lillois, Tiago Santos, blessé lors de la rencontre de samedi et lui souhaitent un prompt rétablissement.

Tout en comprenant l’émotion suscitée par cette blessure et ses conséquences, le HAC tient à rappeler que l’arbitre de la rencontre, M. Bastien Dechepy, comme l’arbitre VAR, n’ont pas jugé nécessaire de sanctionner Amir Richardson.»