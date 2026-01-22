Premier League
Tottenham fait signer Souza pour 15 M€
Tottenham enregistre la signature de l’espoir brésilien Souza (19 ans). Le latéral gauche, qui évoluait à Santos jusque-là, fait le grand saut vers l’Europe pour un transfert avoisinant les 15 M€. On devrait le voir à l’oeuvre rapidement avec la blessure de Destiny Udogie.
Tottenham Hotspur @SpursOfficial – 20:05
We are delighted to announce that we have reached agreement with Brazil Serie A side Santos for the transfer of Souza on a long term contract ✍️Voir sur X
«Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons conclu un accord avec le club brésilien de Série A, Santos, pour le transfert de Souza sur un contrat à long terme», écrit le communiqué des Spurs. International U17 brésilien, Souza s’est surtout révélé lors de ces derniers mois en championnat.
