Tottenham fait signer Souza pour 15 M€

Tottenham enregistre la signature de l’espoir brésilien Souza (19 ans). Le latéral gauche, qui évoluait à Santos jusque-là, fait le grand saut vers l’Europe pour un transfert avoisinant les 15 M€. On devrait le voir à l’oeuvre rapidement avec la blessure de Destiny Udogie.

«Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons conclu un accord avec le club brésilien de Série A, Santos, pour le transfert de Souza sur un contrat à long terme», écrit le communiqué des Spurs. International U17 brésilien, Souza s’est surtout révélé lors de ces derniers mois en championnat.