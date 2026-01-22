Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Premier League

Tottenham fait signer Souza pour 15 M€

Par Maxime Barbaud
1 min.
Thomas Frank avec Tottenham @Maxppp

Tottenham enregistre la signature de l’espoir brésilien Souza (19 ans). Le latéral gauche, qui évoluait à Santos jusque-là, fait le grand saut vers l’Europe pour un transfert avoisinant les 15 M€. On devrait le voir à l’oeuvre rapidement avec la blessure de Destiny Udogie.

La suite après cette publicité
Tottenham Hotspur
We are delighted to announce that we have reached agreement with Brazil Serie A side Santos for the transfer of Souza on a long term contract ✍️

🔗
Voir sur X

«Nous sommes ravis d’annoncer que nous avons conclu un accord avec le club brésilien de Série A, Santos, pour le transfert de Souza sur un contrat à long terme», écrit le communiqué des Spurs. International U17 brésilien, Souza s’est surtout révélé lors de ces derniers mois en championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Santos
Tottenham
Souza

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Santos Logo Santos
Tottenham Logo Tottenham
Souza Souza
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier