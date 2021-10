PSG : Mauricio Pochettino défend encore Neymar

La suite après cette publicité

Sa sortie au sujet de sa probable retraite internationale après le Mondial 2022 au Qatar a déchaîné les passions. Neymar (29 ans) a même dû appeler le directeur sportif du Paris SG Leonardo pour le rassurer. Mauricio Pochettino, lui, comprend son n° 10, comme il l'avait déjà expliqué sur les ondes de la Cadena COPE en Espagne ce mercredi soir.

Présent ce jeudi en conférence de presse, le technicien du PSG a enfoncé le clou, défendant son prodige brésilien et assurant que son amour pour le football était bel et bien toujours intact, et ce, malgré sa récente déclaration et les nombreuses critiques essuyées ces derniers mois, voire ces dernières années. L'Auriverde appréciera certainement.

