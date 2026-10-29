Le message inquiétant du père de Lamine Yamal

Le père de Lamine Yamal suscite l’inquiétude en Espagne. Très actif sur les réseaux sociaux, Mounir Nasraoui a publié un message particulièrement énigmatique sur son compte Instagram, sans donner davantage d’explications. « Bonjour à toute la famille blaugrana, j’ai besoin d’aide en tant que personne et en tant qu’être humain », a écrit le père de l’attaquant du FC Barcelone, accompagnant ses propos d’une photographie en noir et blanc aux côtés de Joan Laporta, président du club catalan. Une publication qui a rapidement fait réagir les supporters barcelonais, nombreux à s’interroger sur les raisons de cet appel à l’aide. Selon Marca, ce message serait en relation avec un supposé incident survenu à l’aéroport de Barcelone-El Prat, au retour de la cérémonie du Ballon d’Or. Aucun élément ne permet toutefois, à ce stade, de confirmer un lien entre les deux événements.

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Pour le moment, ni Mounir Nasraoui, ni l’entourage de Lamine Yamal n’ont apporté de précisions sur la signification de cette publication. Trois heures après son premier message, le père de l’international espagnol a de nouveau pris la parole sur Instagram, cette fois pour adresser son soutien aux victimes du tragique accident ferroviaire survenu à Tolède. « Beaucoup de courage à toutes les familles touchées par l’accident ferroviaire », a-t-il écrit. Il a ensuite partagé une photo en compagnie du rappeur français La Fouine, accompagnée du message : « Frère, ma maison est ta maison. » Des publications successives qui n’ont pas permis de lever les interrogations autour de son premier appel à l’aide.