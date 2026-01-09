L’OL est déjà totalement dingue d’Endrick

Dimanche soir, Paulo Fonseca et Endrick vont vivre tous les deux un moment particulier. Pour le Portugais, il va retrouver le stade Pierre-Mauroy et le LOSC où il a travaillé durant des années. En ce qui concerne le Brésilien, c’est là-bas qu’il devrait faire ses grands débuts sous le maillot frappé du lion. En conférence de presse ce vendredi, Fonseca a laissé entendre que sa recrue devrait jouer face aux Dogues.«Je ne pense pas qu’Endrick puisse jouer 90 minutes, mais il jouera quelques minutes. Je ne peux pas vous dire s’il commencera ou non, mais il devrait jouer. Physiquement, il est en forme et il a participé à tous les entraînements.» Et le joueur qui appartient au Real Madrid semble bien se fondre dans la masse, lui qu’on a déjà vu marquer quelques buts lors des séances.

Son nouveau coéquipier, Ruben Kluivert semble déjà sous le charme. «Il est en forme à l’entraînement. Il fait tout ce qui est demandé par l’entraîneur, mais j’ignore s’il jouera 90 minutes (…) Il est très bon balle au pied, il garde bien le ballon, il est fort et rapide. Il est efficace dans la surface comme en dehors, et il est capable de tirer des deux pieds, peu importe l’angle. Endrick est un joueur qui correspond bien à l’équipe. Il a de belles qualités et, dans le vestiaire, on a l’impression qu’il est là depuis longtemps. Nous sommes une équipe jeune, il y a beaucoup de lusophones, tout cela facilite son intégration. On parle avec lui, on plaisante avec lui, et j’essaie de l’accueillir comme on m’a accueilli lorsque je suis arrivé. Il s’intègre très bien dans l’équipe et je pense qu’il y a beaucoup de belles choses à venir.»

Endrick s’est déjà bien intégré

Paulo Fonseca paraît aussi conquis. Mais il ne veut pas se précipiter avec ce jeune joueur, qui va devoir aussi trouver sa place dans une équipe qui fonctionne plutôt bien depuis le début de la saison. «Nous avons fait comprendre à Endrick que nous sommes un collectif fort, et il a conscience qu’il doit être un élément de ce collectif. La communication entre nous est facile puisque nous parlons la même langue. Il comprend qu’il doit travailler pour le groupe et pour l’équipe : c’est un signal très positif et très important pour moi. Un joueur a besoin de commencer à jouer progressivement. Il ne faut pas oublier que c’est un joueur très jeune, qui arrive dans un nouveau championnat, très différent de celui qu’il connaît en Espagne. »

Fonseca a ajouté : «il a besoin d’une période d’adaptation, de comprendre la façon de jouer de l’équipe et de ses partenaires. Il s’intègre bien aux entraînements et commence à s’adapter à ce que nous voulons faire sur le plan offensif et défensif. C’est très positif.» En ce qui concerne son utilisation sur le terrain, le coach des Gones a été clair. «Endrick est un joueur polyvalent, à l’aise dans les espaces, les duels et l’initiative individuelle. Il est rapide et explosif. Il peut jouer à droite, en attaque, et occuper plusieurs positions sur le terrain.» Mais c’est a priori au poste de n°9 qu’il devrait évoluer, même si Pavel Sulc a parfaitement dépanné à cette position. À présent, toutes les attentes et tous les regards sont tournés vers Endrick. À lui de jouer !