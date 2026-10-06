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Argentine - Bénin arrêté pour un hommage à Lionel Messi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Leo Messi avec l'Argentine @Maxppp
Argentine 1-0 Bénin

Alors qu’on disputait la 10e minute du match entre l’Argentine et le Bénin, le match a été momentanément arrêté pour que Lionel Messi puisse être acclamé, lui le numéro 10 de l’Albiceleste.

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Célébré par les applaudissements de l’Estadio Monumental, Lionel Messi a même vu des feux d’artifice être tirés en son hommage. Un moment hors du temps.

Pub. le - MAJ le
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