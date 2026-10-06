Argentine - Bénin arrêté pour un hommage à Lionel Messi

Alors qu’on disputait la 10e minute du match entre l’Argentine et le Bénin, le match a été momentanément arrêté pour que Lionel Messi puisse être acclamé, lui le numéro 10 de l’Albiceleste.

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🇦🇷 Le match s’est arrêté à la 10e minute pour rendre hommage à Lionel Messi La suite après cette publicité Le direct sur L’Équipe live foot > https://t.co/co0gCRzAx7 #lequipeFOOT https://t.co/korergbYBy— L’Équipe (@lequipe) October 6, 2026

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Célébré par les applaudissements de l’Estadio Monumental, Lionel Messi a même vu des feux d’artifice être tirés en son hommage. Un moment hors du temps.