OM : le maire de Marseille s’en prend à Frank McCourt

Le maire de Marseille, Benoît Payan, n’a pas mâché ses mots à l’égard de Frank McCourt. Dans un entretien accordé dimanche au podcast Ils font Marseille, l’élu a vivement critiqué la gestion de l’Olympique de Marseille par son propriétaire américain, lui reprochant notamment son manque de proximité avec le club. « Je pense qu’il est trop loin. Il vit à Boston (…) Ce n’était pas son cœur de métier. Il se fait plaisir. Et je pense qu’il l’a beaucoup trop délégué », a-t-il ajouté, tout en reconnaissant que l’homme d’affaires était quelqu’un de « plutôt sympathique ».

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Benoît Payan regrette surtout le peu de présence du propriétaire américain à Marseille, alors que celui-ci est à la tête du club depuis une dizaine d’années. «Ça fait dix saisons qu’il est là. Je l’ai vu trois fois. Si on veut que le club marche, c’est tous les jours. Ce n’est pas n’importe quel club. C’est un club qu’il faut tenir. Mais si tu les gères par correspondance ou en faisant des mails, tu ne le gères pas», a-t-il ajouté. Un petit tacle envers le dirigeant américain.