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FC Barcelone : Rodri passe actuellement sa visite médicale

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Rodri avec l'Espagne à la Coupe du Monde 2026 @Maxppp

C’est l’un des plus gros coups de ce mercato estival. Courtisé pendant des semaines par le Real Madrid, Rodri a finalement fait le choix retentissant de rejoindre le FC Barcelone. Un coup de poignard pour les Merengues qui voient le meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde rejoindre le rival à leur nez et à leur barbe.

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Le transfert de Rodri devrait être officialisé dans les prochaines heures à Barcelone, tout comme l’arrivée imminente de João Cancelo. Les deux joueurs étaient d’ailleurs présents ce mardi matin au centre d’entraînement du Barça pour prendre part à la traditionnelle visite médicale. Une fois le feu vert médical donné pour les deux joueurs, il ne manquera plus que l’officialisation.

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