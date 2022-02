Jorge Sampaoli évoque l'apport de Sead Kolasinac

La suite après cette publicité

Nouvelle recrue de l'Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal, Sead Kolasinac (28 ans) va ainsi venir renforcer l'arrière-garde marseillaise et pourrait, à ce titre, représenter un concurrent de taille pour Luan Peres. Une chose est sûre, l'arrivée du défenseur bosnien en provenance d'Arsenal offre une nouvelle possibilité à Jorge Sampaoli. Présent en conférence de presse, avant de recevoir Angers vendredi à 21 heures, le technicien argentin s'est d'ailleurs réjouit de cette nouvelle venue.

«L’arrivée de Sead Kolasinac est faite pour avoir plus d’options, plus d’alternatives et de compétition au sein de la défense. Comme Cédric (Bakambu), ils ne sont pas prêts à 100 %. il doivent encore trouver les ressources nécessaires. S’il avait été autorisé, il aurait probablement jouer contre Lyon. Il ne faut pas oublier non plus la barrière de la langue. Il doit aussi adapter au système et aux automatismes avec ses coéquipiers», a ainsi déclaré le coach de l'OM face aux journalistes.

