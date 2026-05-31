PSG : Luis Enrique s’excuse auprès d’un joueur après la finale de LdC
Après le deuxième sacre consécutif du PSG en Ligue des Champions, Luis Enrique a tenu à avoir un mot particulier pour Warren Zaïre-Emery. Resté sur le banc au coup d’envoi de la finale face à Arsenal avant d’entrer en prolongations, le milieu parisien a reçu un hommage appuyé de son entraîneur en conférence de presse. Le technicien espagnol a même reconnu avoir été « très injuste » avec son joueur au moment de composer son onze de départ. « Il méritait de jouer cette finale. Il a tout fait. Il a montré sa personnalité, il a accepté ma décision », a déclaré Luis Enrique, saluant l’attitude exemplaire de l’international français.
Malgré un temps de jeu réduit lors de cette finale, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois démontré son importance au sein du groupe parisien. Entré à la 95e minute, le joueur formé au club a su répondre présent lorsque son entraîneur a fait appel à lui. Luis Enrique n’a d’ailleurs pas manqué de souligner son professionnalisme : « il a montré sur les minutes qu’il a eues qu’il est un vrai professionnel et une personne très spéciale. » À seulement 20 ans, le milieu de terrain ajoute ainsi une deuxième Ligue des Champions à son palmarès avant de rejoindre l’équipe de France pour disputer la Coupe du Monde 2026.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Fusil d’assaut, actes de vandalisme… ça a aussi dégénéré dans les rues de Budapest après PSG - Arsenal
Explorer