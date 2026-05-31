PSG : Luis Enrique s’excuse auprès d’un joueur après la finale de LdC

Après le deuxième sacre consécutif du PSG en Ligue des Champions, Luis Enrique a tenu à avoir un mot particulier pour Warren Zaïre-Emery. Resté sur le banc au coup d’envoi de la finale face à Arsenal avant d’entrer en prolongations, le milieu parisien a reçu un hommage appuyé de son entraîneur en conférence de presse. Le technicien espagnol a même reconnu avoir été « très injuste » avec son joueur au moment de composer son onze de départ. « Il méritait de jouer cette finale. Il a tout fait. Il a montré sa personnalité, il a accepté ma décision », a déclaré Luis Enrique, saluant l’attitude exemplaire de l’international français.

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Malgré un temps de jeu réduit lors de cette finale, Warren Zaïre-Emery a une nouvelle fois démontré son importance au sein du groupe parisien. Entré à la 95e minute, le joueur formé au club a su répondre présent lorsque son entraîneur a fait appel à lui. Luis Enrique n’a d’ailleurs pas manqué de souligner son professionnalisme : « il a montré sur les minutes qu’il a eues qu’il est un vrai professionnel et une personne très spéciale. » À seulement 20 ans, le milieu de terrain ajoute ainsi une deuxième Ligue des Champions à son palmarès avant de rejoindre l’équipe de France pour disputer la Coupe du Monde 2026.