Man City : Haaland encense Bouaddi… et le taquine

Ayyoub Bouaddi a vécu sa première titularisation avec Manchester City, après deux entrées en jeu en Premier League. Le Marocain, recruté pour 100 M€, a livré un match complet, où il a fait parler sa science du jeu et du placement. Et il a déjà convaincu son illustre p artenaire Erling Haaland, qui l’a encensé au micro d’Amazon Prime. « Je trouve qu’il a fait un très bon match. Ces dernières semaines à l’entraînement, j’ai dit au président qu’il était incroyable ; on tient une pépite. »

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Mais l’exigeant Norvégien n’avait pas oublié une action qui l’a frustré, en début de deuxième période. Trouvé dans l’intervalle, Bouaddi a choisi d’écarter le jeu sur sa gauche alors que son attaquant lui proposait un bel appel en profondeur. « Pour être honnête, je pense qu’il aurait dû me lancer en profondeur en seconde période alors que j’étais tout seul. J’étais un peu énervé, alors je vais lui dire tout de suite : il a fait un bon match, sauf sur cette passe », a-t-il déclaré avec le sourire. Bouaddi va apprendre à contenter son partenaire et sa soif de buts !