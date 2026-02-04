OM : De Zerbi maintient le flou sur la titularisation de De Lange contre le PSG
Roberto De Zerbi a entretenu le flou sur le poste de gardien à l’issue de la victoire face à Rennes. Titularisé mardi soir, De Lange pourrait-il enchaîner dès dimanche contre le PSG ? L’entraîneur marseillais n’a fermé aucune porte, bien au contraire. « Tout le monde peut être titulaire dimanche. Je l’ai montré », a-t-il lancé en conférence de presse, assumant pleinement une concurrence ouverte à tous les postes, y compris pour le Clasico. Un message clair envoyé à l’ensemble du vestiaire, dans un contexte où chaque détail compte avant un rendez-vous aussi exposé.
Sans pour autant cibler Gerónimo Rulli, De Zerbi a tenu à défendre son gardien numéro un, actuellement dans une période plus délicate. « Il est dans un moment compliqué, mais il n’a jamais eu une mauvaise attitude », a insisté l’Italien, rappelant le professionnalisme irréprochable de l’Argentin. « Il ne sous-estime pas les matches, il ne sous-estime pas le travail, il est toujours professionnel. Parfois, il fait des erreurs, ça arrive à tout le monde ». Le coach olympien a surtout tenu à remettre en perspective les performances passées de Rulli, soulignant « les nombreux miracles » réalisés pendant un an et demi. De quoi alimenter le suspense jusqu’au dernier moment avant le déplacement au Parc des Princes.
