Liverpool-Villarreal : la réaction à chaud de Jordan Henderson

Au micro de BT Sport à l'issue de sa victoire face à Villarreal à Anfield (2-0) en demi-finale aller de la Ligue des Champions, le capitaine anglais de Liverpool Jordan Henderson ne cache pas que la mission n'était pas facile face à des Espagnols sérieux : «c'est une équipe très organisée et nous savions qu'elle nous rendrait la tâche difficile. Il était juste important de continuer et de croire que nous finirions par les briser. Nous l'avons fait avec deux bons buts.»

Le milieu de terrain des Reds est ensuite revenu sur les deux buts des siens, qui leur permettent de mettre un pied en finale de la C1 : «le premier a été un peu chanceux. Une bonne construction mais un peu de chance, sur le défenseur et le gardien je pense. Mais il faut un peu de chance quand une équipe joue avec un bloc bas. Nous l'avons eu et cela a soulevé le public. Pendant la majeure partie du match, la contre-pression a été très bonne. Cela leur a rendu la tâche difficile. Mais le match est toujours en cours et ce sera difficile à Villarreal.»