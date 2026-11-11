Mauricio Pochettino, le bon choix pour Manchester United ?

Manchester United a fait son choix, c’est Mauricio Pochettino qu’il veut voir sur son banc de touche pour redresser la situation, passée de décevante à catastrophique avec une 18e place de Premier League. Il y avait pourtant de nombreux entraîneurs libres à l’excellente réputation, d’Antonio Conte à Didier Deschamps en passant par Eddie Howe, mais le board de MU a finalement décidé de conclure avec Pochettino, autour duquel il a tourné durant de nombreuses reprises ces dix dernières années. En mai 2016 après le limogeage de Van Gaal, en décembre 2018 après celui de Mourinho, en avril 2022 avant la nomination d’Erik Ten Hag et en octobre 2024 après son renvoi.

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Après tant de rendez-vous ratés, cela semble être la bonne pour Mauricio Pochettino, qui n’a jamais caché son admiration pour Manchester United et son mythique entraîneur Sir Alex Ferguson. Mais est-ce pour autant le bon choix ? « La nomination de Pochettino se situerait à mi-chemin entre le sentimentalisme erroné qui consiste à se tourner vers des favoris des supporters ayant peu ou pas d’expérience en matière de succès, tels que Carrick et Ole Gunnar Solskjaer, et la solution de facilité qui consiste à faire appel à des entraîneurs ayant déjà fait leurs preuves, comme Van Gaal et Mourinho », tente de décrypter la BBC.

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Pochettino, encore la cote en Angleterre

Pour nous, public français, Mauricio Pochettino se résume principalement à deux choses : son long passage sur le banc de Tottenham avec une campagne de Ligue des Champions achevée en finale en 2019 et son plus court séjour sur le banc du PSG, loin d’être mémorable, aussi bien en termes de trophées que de jeu. Mais en Angleterre, l’entraîneur argentin garde une cote d’enfer, grâce à ses passages réussis à Southampton et Tottenham, éclipsant son aventure d’un an à peine sur le banc de Chelsea en 2023-2024, la plus récente.

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À lire la presse anglaise, Mauricio Pochettino est un bâtisseur, dont les équipes se distinguent par une grosse débauche d’énergie au milieu de terrain et produit un football offensif et agréable à voir jouer. Il sait aussi faire progresser ses joueurs (Harry Kane et Son à Tottenham), exploiter les jeunes talents pour les mettre en évidence (Cole Palmer à Chelsea). On peut opposer à ce tableau idyllique quelques défauts qui pourraient être rédhibitoires dans bien des clubs. À commencer qu’il n’a pas gagné le moindre trophée, hormis durant son passage au PSG d’un an et demi (une Ligue 1, une Coupe de France et un Trophée des Champions).

Une carrière en perte de vitesse

Les suiveurs du PSG se rappellent tristement ses conférences de presse lénifiantes, remplies de phrases toutes faites et d’un manque total de transparence, et la piètre qualité des matches, dans le contenu. Comme si l’Argentin n’avait pas vraiment envie d’être là, lui qui a vite rêvé d’un retour en Premier League. Il l’a eu avec Chelsea, mais il s’est distingué par quelques attaques sur le recrutement, il est vrai farfelu, de la nouvelle direction, et une qualité de jeu moyenne. Il n’a jamais su se débarrasser de son image d’entraîneur de Tottenham auprès des supporters des Blues, pas franchement convaincus par son passage.

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Mauricio Pochettino, le bon choix pour Manchester United ? OUI : c'est un bâtisseur et il a les épaules pour encaisser la pression NON : il a échoué à Chelsea et va subir le même sort que ses prédécesseurs à MU Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Finalement, son exil à la tête de la sélection américaine de 2024 à novembre 2026 lui aura permis de se faire un peu oublier, pour revenir avec une forme de fraîcheur. Il lui en faudra pour affronter le bouillant public d’Old Trafford, échaudé par plusieurs années de choix contestable, dans le recrutement des joueurs comme des coachs. « Mauricio Pochettino et Manchester United : un cadeau empoisonné ou une travail de rénovation de rêve ? », se demande The Athletic dans un article consacré au défi de Pochettino. Peut-être que le mariage arrive au bon moment pour les deux parties, mais le challenge s’avère redoutable.