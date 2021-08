JO 2024, EdF : Noël Le Graët va déjà avoir une réunion avec les clubs de Ligue 1

Un véritable fiasco. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo, l'équipe de France olympique a été éliminée dès la phase de poules après deux défaites et une victoire, mais surtout onze buts encaissés. Il faut dire que la préparation n'a pas été optimale et que Sylvain Rypoll, le sélectionneur des Espoirs, a été recalé par plusieurs clubs de Ligue 1 qui ne voulaient pas libérer leurs joueurs. Invité à s'exprimer sur le sujet pour le quotidien L'Equipe, Noël Le Graët a expliqué que les formations de l'élite allaient être consultées très prochainement lors d'une réunion pour préparer au mieux les JO 2024 à Paris.

«Il faut absolument que nous puissions sélectionner nos meilleurs joueurs, ce qui n'était pas le cas. On s'est battu pour les avoir, mais c'était extrêmement compliqué. L'équipe qui était là-bas a fait ce qu'elle a pu. Au moins, on était présents. (...) Il y a la FIFA à consulter, d'abord, et il y aura une réunion avec les clubs de Ligue 1 dans les semaines qui viennent. On ne peut pas ne pas être présents en 2024. Il est nécessaire que le football français soit bien représenté», a déclaré le président de la Fédération française de football.