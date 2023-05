Dimitar Berbatov explique l’échec des clubs français en Coupe d’Europe

La suite après cette publicité

Passé par la Ligue 1 qu’il a illuminée sous la tunique de Monaco entre 2013 et 2015, Dimitar Berbatov est suffisamment bien placé pour évaluer la compétitivité du championnat de France. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien joueur de Manchester United et de Tottenham a évoqué les raisons qui, selon lui, expliquent le plafond de verre européen que les clubs français ne parviennent pas à briser.

«Le championnat français est de grande qualité et devient plus offensif que par le passé. Votre pays est un grand réservoir de talents, vous avez tout pour réussir, a relevé l’ancien international bulgare. Mais pour cela, il est essentiel que les clubs français soient présents dans toutes les compétitions européennes afin de gagner en visibilité, en expérience et pour attirer de meilleurs joueurs. J’ai l’impression qu’il manque parfois aux clubs français un peu de concentration et d’expérience lors des matches les plus difficiles et les plus importants.»

