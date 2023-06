Bordeaux-Rodez : un joueur bordelais traite Buades de tricheur

Que va statuer la commission de discipline de la Ligue lundi prochain, concernant l’interruption de la rencontre entre Bordeaux et Rodez (0-1) à la suite de l’agression de Lucas Buades par un ultra bordelais ? Pour l’heure, difficile de dégager une tendance même si du côté des Girondins, on se sentirait forcément lésé dans l’hypothèse où une victoire sur tapis vert était accordée au club ruthénois. Après le président du club au scapulaire Gérard Lopez, qui avait adressé un courrier à la Ligue pour réclamer que le match soit rejoué, le latéral Clément Michelin a lui aussi adhéré à cette cause via une story Instagram. Sur cette publication, le Bordelais n’a pas non plus manqué de pointer du doigt Lucas Buades, qu’il qualifie de «tricheur».

«Un moment de fête a été gâché par deux individus. Un supporter qui a donné l’opportunité à un tricheur de gâcher cette soirée. Un protocole commotion qui nécessite un jour d’arrêt ? Je suis très bien placé pour savoir que c’est un scandale. Qu’on nous donne l’opportunité légitime de rejouer ce match et de finir la saison sans aucun regret», a-t-il déclaré.

