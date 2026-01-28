ASSE : Eirik Horneland a annoncé son départ

Fin du suspense. Annoncé sur la sellette depuis quelques jours du côté de l’AS Saint-Etienne, le coach Eirik Horneland ne poursuivra pas l’aventure du côté des Verts. Le club stéphanois, actuel 5e de Ligue 2, a décidé de se séparer de son coach. Et selon les informations de l’Equipe, Eirik Horneland vient d’annoncer son départ à ses joueurs ce mercredi.

Il a confirmé qu’il allait connaître sa dernière sur le banc ce week-end face à Boulogne-sur-mer et il quitte le club d’un commun accord avec sa direction estimant qu’il n’avait pas réussi à atteindre ses objectifs. Pour le remplacer, l’ASSE pense à deux candidats : Franck Haise qui a quitté Nice récemment et Philippe Montanier, libre depuis son départ de Toulouse il y a quasiment 3 ans. L’objectif est clair : remonter en Ligue 1 dès cette année.