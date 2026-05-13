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Les révélations sur le salaire de Lionel Messi

Par Tom Courel
1 min.
Lionel Messi @Maxppp

Si Lionel Messi impressionne toujours en MLS, son salaire éblouit tout autant. Selon des données publiées mardi par le syndicat des joueurs de la MLS, le salaire annuel de la star argentine de 38 ans a plus que doublé en l’espace de deux ans, soit depuis son arrivée sur le continent américain en 2023. Avec une rémunération garantie de plus de 28,3 millions de dollars par an (24,3 millions d’euros), incluant salaire de base et primes, le champion du monde 2022 reste largement le joueur le mieux payé de la ligue nord-américaine.

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L’octuple Ballon d’Or devance notamment la recrue du Los Angeles FC, Son Heung-min, qui perçoit plus de 11 millions de dollars (10,5 millions d’euros). À son arrivée à Miami, Messi touchait environ 10,2 millions d’euros de salaire de base, mais celui-ci pouvait grimper jusqu’à 17 millions avec les bonus. Une augmentation gigantesque pour l’attaquant qui comptabilise 9 buts et 3 passes décisives en 11 matchs depuis la reprise du championnat.

Pub. le - MAJ le
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