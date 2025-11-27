Liverpool : les Reds se lâchent après leur nouvelle humiliation

Les amoureux de Liverpool n’avaient pas vu ça depuis 72 ans. En un an, l’équipe d’Arne Slot est passée du statut de prétendante numéro 1 à la Ligue des Champions et future championne d’Angleterre à celui de club en perdition. Douzièmes du classement de Premier League, les Reds ont perdu six de leurs sept derniers matches. Et hier soir, ils ont enchaîné un troisième revers consécutif, toutes compétitions confondues, en s’inclinant lourdement à Anfield face au PSV (1-4). De quoi faire plonger Liverpool au treizième rang du classement de la C1.

La suite après cette publicité

« Nous sommes dans la merde »

Coupable d’une main grossière dans sa surface de réparation, Virgil van Dijk a signé « sa pire performance depuis qu’il est chez les Reds » selon le Telegraph. Le capitaine hollandais n’est plus le roc invincible de 2019, mais il a été défendu par son coach. « Il a reçu une petite poussée. Cela l’a déséquilibré et c’est pourquoi il a levé le bras et a fait une faute de main. » pas grand monde ne se satisfera de cette explication, car la performance des champions d’Angleterre en titre a été plus qu’inquiétante. Mais aujourd’hui, toute l’équipe, du coach aux joueurs, semble incapable de trouver les solutions pour réagir. Il n’y a qu’à tendre l’oreille pour écouter l’analyse désespérée faite par le milieu de terrain Curtis Jones.

La suite après cette publicité

« Je n’ai pas les réponses. Honnêtement, je n’ai pas les réponses. Je le dis à tout le monde. C’est tout simplement inacceptable. Je n’ai même pas besoin d’attendre pour y réfléchir. Je ne suis plus en colère. Je suis maintenant à un point où je ne trouve tout simplement pas les mots. C’est difficile parce que je joue pour l’équipe que je supporte. Je suis un fan et j’ai suivi ce club toute ma vie. Depuis très longtemps, je n’ai pas vu l’équipe de Liverpool traverser une période comme celle-ci avec des résultats comme ceux-là. Mais au bout du compte, nous avons toujours cet écusson sur la poitrine. Et tant que cet écusson sera là, nous continuerons à nous battre. Nous allons essayer de ramener cette équipe là où elle doit être, montrer à nouveau à tout le monde ce qu’est ce club et pourquoi les gens le considèrent comme la meilleure équipe du monde. Mais pour l’instant, nous sommes dans la merde et cela doit changer », a-t-il confié au micro de CBS.

Slot assure être soutenu

Et Slot dans tout ça ? Remis en question depuis des semaines, le Batave a logiquement vu son cas s’aggraver hier soir. Liverpool peut-il virer l’entraîneur qui a remporté la 20e Premier League de l’histoire du club il y a quelques mois seulement ? Interrogé à l’issue du match, le coach des Reds assure qu’il ne se sent pas menacé. « Je me sens en sécurité. Je vais bien, je reçois beaucoup de soutien de la part de mes supérieurs. Ce serait bien de renverser la situation et de remporter une victoire, bien sûr, mais si vous travaillez comme entraîneur et que vous ne réussissez pas, il est normal que des questions soient posées. Je suis à l’aise avec ma position. Ce n’est pas la première fois que je me trouve dans une situation difficile, mais il est temps que nous renversions la vapeur. J’ai eu des conversations, mais pas dans le sens où ils me disent à chaque instant : « Nous te soutenons, nous te soutenons, nous te soutenons ». Nous parlons beaucoup lorsque nous gagnons, comme la saison dernière, et lorsque nous perdons, et ils m’apportent alors leur soutien, à moi et à l’équipe. Nous avons ces conversations, mais ils ne m’appellent pas à chaque instant pour me dire qu’ils me font toujours confiance. Nous avons des conversations normales et, à travers elles, je ressens leur confiance », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« Si vous perdez autant de fois, il est normal que les gens parlent de ça. Je ne suis pas d’accord pour dire que les joueurs ne montrent pas toujours leur qualité, mais cela ne se reflète pas dans le score, c’est clair. Je ne suis pas inquiet, car je me concentre sur d’autres choses plutôt que de m’inquiéter pour ma position. J’essaie d’analyser et d’aider les joueurs autant que possible, et il est évident que je ne le fais pas de la même manière que la saison dernière, car lorsque vous parlez d’erreurs individuelles, cela vient aussi d’un effort collectif. Je dois faire mieux. J’essaie de le faire chaque jour. Je pense que c’est un choc pour tout le monde, pour les joueurs, pour moi. C’est très, très inattendu quand on regarde la qualité dont nous disposons. À la fin du match, j’ai vu que certains joueurs étaient affectés par le fait que nous étions menés trois à quatre. (…) Les émotions sont très négatives et décevantes. La façon dont nous avons concédé le 1-0. Je veux rester positif quant à la réaction des joueurs lorsque nous étions menés 1-0. Nous sommes revenus dans le match et avons eu des occasions de mener 2-1. Je pense que personne ne pensait que nous allions perdre 4-1 ». C’est le moins que l’on puisse dire…