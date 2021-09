Manchester United : les confidences de Cristiano Ronaldo sur son retour gagnant

Revenir chez son ex, que cela soit sur le plan du football ou de la vie privé, est toujours quelque chose de compliqué. La pression est d'autant plus importante pour Cristiano Ronaldo, qu'il retrouvait le club qui l'a révélé, Manchester United, avec le statut de quintuple Ballon d'Or et de légende vivante du football. Sous les acclamations du public d'Old Trafford, le Portugais a rendu ce qu'il a pu à ses supporters. Ouvrant le score contre Newcastle et redonnant l'avantage aux siens lors d'une victoire 4-1, le natif de Funchal n'a pas manqué son grand retour.

Auteur d'un doublé retentissant, il est même revenu par la grande porte. Dépassant d'ailleurs ses propres espérances. «Je ne m'attendais pas à ça, à marquer deux buts... je m'attendais à un, mais pas à deux. J'apprécie ce que les fans ont fait pour moi aujourd'hui, je suis tellement fier de ça. Mais le plus important, c'est de gagner des matchs. Manchester a besoin d'être à la place qu'il mérite» a-t-il lâché au micro de Sky Sport après la rencontre, en laissant échapper son émotion.

Une grande nervosité

Touché par l'accueil qu'il a reçu, Cristiano Ronaldo a tenu à féliciter les supporters pour leur impondérable soutien : «les fans? C'est incroyable. J'étais tellement nerveux en commençant le match. C'était normal. Cela ne s'est peut-être pas vu. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils chantent mon nom durant tout le match.» Soulagé de sa prestation et touché par le soutien des supporters de Manchester United il n'en oublie pas le terrain.

Cristiano Ronaldo n'a pas manqué, aussi, de clamer son amour pour les Red Devils : «au début du match, j'étais très nerveux, mais ce club est incroyable, je suis si fier. C'est spécial. J'ai joué un peu partout dans le monde, mais l'Angleterre, c'est le plus spécial. J'appartiens à Manchester, je suis arrivé très jeune, ils m'ont toujours très bien traité, c'est pour ça que je suis revenu.» Au théâtre des rêves, Cristiano Ronaldo vient sans doute d'en exaucer un.