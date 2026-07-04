Coupe du Monde 2026, États-Unis : Folarin Balogun estime qu’il méritait un simple carton jaune

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire face à la Bosnie-Herzégovine (2-0), les États-Unis devront pourtant faire sans Folarin Balogun pour le choc contre la Belgique. L’attaquant de l’AS Monaco a été expulsé à la 64e minute de jeu après un tacle jugé dangereux. Une décision qui lui vaut un match de suspension et qui laisse un vrai vide dans le secteur offensif américain avant un rendez-vous déjà décisif dans la compétition.

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Revenant sur cet épisode, le meilleur buteur des États-Unis, 3 buts dans le tournoi, a livré sa version sans détour selon L’Équipe : « j’ai vu beaucoup d’avis et de points de vue différents. Personnellement, je pense qu’un carton jaune aurait été juste. Maintenant, je dois l’accepter ». De son côté, Mauricio Pochettino pourra compter sur un retour de Folarin Balogun en cas de qualification des États-Unis pour les quarts de finale, où les Américains affronteraient potentiellement l’Espagne ou le Portugal.