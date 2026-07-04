Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, États-Unis : Folarin Balogun estime qu’il méritait un simple carton jaune

Par Allan Brevi
1 min.
Folarin Balogun @Maxppp

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après sa victoire face à la Bosnie-Herzégovine (2-0), les États-Unis devront pourtant faire sans Folarin Balogun pour le choc contre la Belgique. L’attaquant de l’AS Monaco a été expulsé à la 64e minute de jeu après un tacle jugé dangereux. Une décision qui lui vaut un match de suspension et qui laisse un vrai vide dans le secteur offensif américain avant un rendez-vous déjà décisif dans la compétition.

La suite après cette publicité

Revenant sur cet épisode, le meilleur buteur des États-Unis, 3 buts dans le tournoi, a livré sa version sans détour selon L’Équipe : « j’ai vu beaucoup d’avis et de points de vue différents. Personnellement, je pense qu’un carton jaune aurait été juste. Maintenant, je dois l’accepter ». De son côté, Mauricio Pochettino pourra compter sur un retour de Folarin Balogun en cas de qualification des États-Unis pour les quarts de finale, où les Américains affronteraient potentiellement l’Espagne ou le Portugal.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
États-Unis
Folarin Balogun

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
États-Unis Flag États-Unis
Folarin Balogun Folarin Balogun
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier