Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce 18e bilan de la saison, c'est encore et toujours l'incontournable Robert Lewandowski qui trône en tête. Inarrêtable, l'attaquant polonais avait marqué lundi dernier contre l'Arminia Bielefeld (3-3). Ce samedi, malgré la défaite 2-1 contre l'Eintracht Francfort, il a encore frappé fort. Le voici désormais doté d'un bilan de 26 buts en 21 matches. Un nouveau tour de force de la part du Polonais.

Derrière, on retrouve Paul Onuachu à la deuxième position. L'attaquant a trouvé la faille mercredi dernier contre Ostende (défaite 3-1) en inscrivant un penalty. Le Nigérian est cependant resté muet hier lors de la nouvelle défaite contre Beerschot (2-1). Ses statistiques restent très bonnes et il compte ainsi 23 buts en 27 matches de Jupiler Pro League. Le podium est complété par le buteur grec Georgios Giakoumakis. Attaquant star du VVV-Venlo, le natif d'Heraklion a cependant vécu un samedi compliqué avec son équipe. Battu 4-1 par l'AZ Alkmaar, il n'a pas su trouver le chemin des filets. Il se retrouve crédité de 22 buts en 22 matches. A la quatrième position, on retrouve Thomas Henry, le buteur français de Louvain. N'ayant pas joué cette semaine, il n'a pas pu faire évoluer son très bon bilan de 19 buts en 24 matches.

Erling Braut Håland fait un retour en fanfare

André Silva aussi n'a pas joué lors de la victoire de son équipe contre le Bayern Munich. L'attaquant portugais de l'Eintracht Francfort reste bien placé à la cinquième position avec 18 buts en 20 matches. Il devance d'une courte tête le Gabonais Aaron Boupendza. Ce dernier a encore brillé contre le BB Erzurumspor (victoire 3-1) en inscrivant une nouvelle réalisation. L'ancien Bordelais se retrouve ainsi à 18 buts en 23 matches. Il devance l'attaquant du Borussia Dortmund Erling Braut Håland. Auteur d'un doublé dans le derby lors de la victoire 4-0 contre Schalke 04, le Norvégien compte désormais 17 buts en 17 matches de Bundesliga. C'est un peu mieux que Romelu Lukaku qui a aussi marqué ce week-end. Le Belge se retrouve à 17 buts en 22 matches après notamment sa belle réalisation contre l'AC Milan (3-0).

Dans un autre derby en revanche, Mohamed Salah est resté muet. Avec Liverpool contre Everton (défaite 2-0), l'ailier égyptien a été impuissant comme ses coéquipiers. Il affiche toutefois 17 buts en 24 matches de Premier League. Enfin, Patson Daka est dixième de ce classement. Le buteur zambien de Salzbourg s'est distingué avec un retentissant triplé contre le Rapid Vienne (4-2) et compte 16 buts en 14 matches. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus), Luis Suarez (Atlético de Madrid) Lionel Messi (FC Barcelone) et Gianni Bruno (Zulte Waregem) échouent aux portes du top 10 avec 16 réalisations. Bruno Fernandes (Manchester United) suit avec 15 buts. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan), Memphis Depay (Olympique Lyonnais), Yuma Suzuki (Saint-Trond), Ciro Immobile (Lazio), Wout Weghorst (Wolfsbourg), Sekou Koita (Salzbourg), Luis Muriel (Atalanta), Donyell Malen (PSV Eindhoven), Gerard Moreno (Villarreal), Roman Yaremchuk (La Gantoise) et Pedro Gonçalves (Sporting CP) sont juste derrière avec 14 buts inscrits. Andrej Kramaric (Hoffenheim), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Raphaël Holzhauser (Beerschot), Fashon Sakala (Ostende), Youssef En-Nesyri (Séville FC), Harry Kane (Tottenham), Heung-min Son (Tottenham), Steven Berghuis (Feyenoord), Lautaro Martinez (Inter Milan) et Dominic Calvert-Lewin (Everton) se retrouvent un peu plus loin avec 13 réalisations.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 26 buts en 21 matches (1774 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 23 buts en 27 matches (2135 minutes)

3) Georgios Giakoumakis (26 ans/Grèce/VVV Venlo) - 22 buts en 22 matches (1902 minutes)

4) Thomas Henry (26 ans/France/Louvain) - 19 buts en 24 matches (2149 minutes)

5) André Silva (25 ans/Portugal/Eintracht Francfort) - 18 buts en 20 matches (1725 minutes)

6) Aaron Boupendza (24 ans/Gabon/Hatayspor) - 18 buts en 23 matches (1442 minutes)

7) Erling Braut Håland (20 ans/Norvège/Borussia Dortmund) - 17 buts en 17 matches (1452 minutes)

8) Romelu Lukaku (27 ans/Belgique/Inter Milan) - 17 buts en 22 matches (1685 minutes)

9) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 17 buts en 24 matches (2014 minutes)

10) Patson Daka (22 ans/Zambie/Salzbourg) - 16 buts en 14 matches (949 minutes)