National 2 : Bordeaux assure contre Saint-Malo et prend la tête du classement

Les Girondins de Bordeaux se sont imposés sur le fil face à l’US Saint-Malo (1-0) ce samedi soir au Matmut Atlantique, dans le cadre de la 19e journée du Groupe A de National 2. Dans une rencontre où le spectacle n’a pas toujours été flamboyant, les Bordelais ont su faire la différence dès les premières minutes grâce à une action individuelle de toute classe signée Royce Openda. Le jeune attaquant a profité d’un jeu à trois parfaitement construit pour éliminer son défenseur avant de tromper le gardien malouin, inscrivant l’unique but de la partie à la 8e minute.

La suite après cette publicité

Cette victoire permet à Bordeaux de prendre provisoirement la tête du classement, mettant désormais la pression sur La Roche-sur-Yon, qui dispose d’un match en retard pour reprendre les commandes. Malgré un match peu spectaculaire, la maîtrise et l’efficacité des hommes de Bruno Irles suffisent pour s’offrir trois points cruciaux et confirmer leur statut de favori dans cette première poule encore fortement perturbée par les conditions climatiques.