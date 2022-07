Le PSG ferme la porte pour un ex-indésirable !

La suite après cette publicité

21 buts et 8 passes décisives en 47 matches toute compétitions confondues, voici la très belle ligne statistique affichée par Pablo Sarabia pour la saison 2021-2022. Rayonnant sous le maillot du Sporting CP, dauphin du FC Porto la saison dernière, l'attaquant international espagnol (22 sélections, 9 buts) a récemment fait son retour au sein du club de la capitale avec qui il est lié jusqu'en juin 2024.

Incertain quant à son avenir, celui qui affirmait récemment devoir prendre le temps de la réflexion pour la suite de sa carrière devrait finalement rester dans la Ville Lumière. Pisté depuis plusieurs semaines par l'Atlético de Madrid - un prêt avec option d'achat ayant même été évoqué - l'ancien ailier du Séville FC aurait, en effet, convaincu les dirigeants parisiens de le conserver pour l'exercice à venir.

Moins de Neymar et plus de Sarabia ?

Selon les dernières informations du quotidien AS, c'est une certitude : Pablo Sarabia va être conservé par le PSG. D'après le média espagnol, Luis Campos, le nouveau conseiller football du PSG le considère comme un élément important du PSG 2022-2023. Un temps indésirable, celui qui totalise 22 buts et 12 offrandes sous le maillot Rouge-et-Bleu est même désormais jugé intransférable par sa direction.

Désireux d'entamer un nouveau cycle moins «bling-bling» au PSG, Nasser al-Khelaïfi devrait donc faire confiance à Sarabia, qui plus est après le départ d'Angel Di Maria, arrivé en fin de contrat et annoncé du côté de la Juventus. «Seule une offre avec un prix très élevé pourrait convaincre le PSG de le transférer, mais ce scénario n'est même pas envisagé pour le moment dans les bureaux du club parisien», conclut d'ailleurs AS au sujet de la situation de Pablo Sarabia.