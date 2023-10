Real Madrid : le message fort de Vinicius Jr après un nouveau scandale raciste

Tenu en échec (1-1) par le Séville FC de Sergio Ramos, ce samedi, le Real Madrid conserve malgré tout sa première place au classement. Une rencontre marquée par quelques décisions arbitrales contestées et un nouveau scandale raciste visant un certain Vinicius Junior. Si le club andalou a identifié l’auteur des faits et l’a exclu du stade, le Brésilien s’est montré une fois de plus très touché sur ses réseaux sociaux. «Félicitations à Séville pour le positionnement rapide et le penalty dans un autre triste épisode pour le football espagnol. Malheureusement j’ai accès à une vidéo d’un autre acte raciste lors du match de ce samedi, cette fois-ci réalisé par un enfant», a tout d’abord lancé le Brésilien avant d’ajouter.

«Tellement triste il n’y a personne pour l’éduquer. J’investis, et j’investis beaucoup, dans l’éducation au Brésil pour former des citoyens aux attitudes différentes. Le visage du raciste d’aujourd’hui est tamponné sur des sites web comme à plusieurs autres reprises. J’espère que les autorités espagnoles feront leur part et changeront la législation une fois pour toutes. Ces gens doivent aussi être punis. Ce serait une grande première étape pour préparer la Coupe du monde 2030. Je suis là pour aider. Désolé de paraître répétitif mais c’est l’épisode numéro 19. Et ça compte…» Le message est passé !