Nigéria : Chelle confirme que Victor Osimhen négocie son départ de Galatasaray

Pas qualifié pour la prochaine Coupe du Monde, le Nigéria s’apprête néanmoins à disputer deux rencontres amicales contre le Portugal et la Pologne. Les Super Eagles devront toutefois composer sans Victor Osimhen lors de ces deux rencontres. En effet, le sélectionneur nigérian Éric Chelle a confirmé l’absence de l’avant-centre de Galatasaray, tout comme celle d’Ademola Lookman.

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Présent en conférence de presse ce dimanche, le technicien de 48 ans a expliqué que la situation d’Osimhen était liée à son avenir en club. « Victor Osimhen n’est pas avec nous pour le moment, car il est en discussions avec un club concernant un éventuel transfert », a indiqué Éric Chelle. Une déclaration qui risque de mettre le feu en Turquie…