La raison insolite de l’annulation du Trophée des Champions en Côte d’Ivoire

Contrairement à ce qui était initialement prévu, le Trophée des Champions 2026 ne se jouera pas en Côte d’Ivoire. Ce mercredi, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football professionnel a finalement renoncé à cette idée, qui avait pourtant gagné du terrain ces derniers jours au sein des instances.

La suite après cette publicité

Comme le révélait L’Équipe, une délégation de la LFP s’était rendue à Abidjan dans le cadre de la finale de la Coupe de la Ligue féminine entre l’OL et le PSG au mois de mars (1-0 pour Lyon), et la tenue de la rencontre avait été jugée très réussie, notamment par le président de la FFF, Philippe Diallo. Tous les signaux semblaient au vert, mais la Ligue a finalement écarté cette piste parce que plusieurs joueuses lyonnaises étaient rentrées avec des maux d’estomac de ce déplacement. Comme l’indique le quotidien sportif, aucun risque n’a donc été pris pour les clubs possiblement concernés par cette rencontre (le PSG et Lens notamment). Le match se jouera finalement en France le 15 ou 16 août, trois semaines après la finale de la Coupe du Monde 2026.