CdM 2022 : 30 millions de téléspectateurs attendus pour Argentine-France

L'équipe de France est en finale de la Coupe du Monde, où elle retrouvera dimanche (16h) l'Argentine d'un certain Lionel Messi. Pour cette rencontre, les télévisions attendent environ 30 millions de téléspectateurs, comme le révèle un sondage Ifop publié ce matin. «59% des Français ont l’intention de regarder la finale dimanche, c’est-à-dire quelque 30 millions de personnes (si l’on ne compte que les majeurs).» La grande majorité sera à son domicile et non pas à l'extérieur. «88% regarderont la finale chez eux devant leur écran.»

Mieux encore, l'institut révèle que «41% des Français(es) voient la sélection tricolore sacrée en 2022.» Comme à chaque épopée des Bleus, le sentiment d'appartenance est plus fort et semble être un vecteur de représentation nationale puisque «47% des Français déclarent aujourd’hui se sentir plus fiers d’être français à mesure que l’équipe nationale s’approche de la finale.» Enfin, une dernière question a été posée aux sondés sur Karim Benzema. «61% jugent que l’absence pour cause de blessure de Karim Benzema a permis aux autres joueurs de l’équipe de France de libérer leur potentiel sur le terrain.»