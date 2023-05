Chelsea : Mauricio Pochettino réclame déjà trois recrues

La suite après cette publicité

À Chelsea, il est grand temps que la saison se termine. Larguée dans le ventre mou du Championnat, la formation londonienne a complètement chuté lors de l’exercice 2022-23, malgré un recrutement XXL réalisé au cours de l’été et de l’hiver dernier. Alors que Frank Lampard ne devrait pas rester au-delà de la saison actuelle, Chelsea devrait bel et bien enrôler Mauricio Pochettino, le technicien argentin passé par Tottenham et le Paris Saint-Germain, pour restructurer l’équipe première.

S’il devra choisir quels éléments partiront cet été afin de dégraisser un effectif bien trop lourd, Mauricio Pochettino souhaite redessiner la colonne vertébrale des Blues, d’après le Daily Mail. Désireux de favoriser des joueurs adaptés à la Premier League, le manager de 51 ans compte faire venir un nouveau gardien de but. Kepa Arrizabalaga est redevenu titulaire cette saison, en partie à cause des problèmes de blessure d’Edouard Mendy, mais l’Espagnol ne fait pas l’unanimité aux yeux de l’Argentin.

Chelsea rêve de Gavi

En plus du poste de gardien de but, Mauricio Pochettino veut également recruter un partenaire au milieu de terrain pour Enzo Fernandez, alors l’avenir de N’Golo Kanté et Mateo Kovacic pourrait être loin du club londonien. La presse anglaise évoque un intérêt de Mauricio Pochettino envers son compatriote de Brighton : Alexis Mac Allister. Chelsea aimerait également frapper fort en profitant des soucis du FC Barcelone pour s’offrir Gavi, une piste suivie de près par Pochettino.



Enfin, l’autre priorité est évidemment un attaquant de pointe. Malgré un recrutement offensif flamboyant, aucun véritable avant-centre ne figure dans l’effectif des Blues, à l’exception de Pierre-Emerick Aubameyang, pas inscrit en Ligue des Champions cette saison et de plus en plus proche d’un départ. Alors qu’il n’est toujours pas officiellement nommé en tant que manager de Chelsea, l’ex-technicien du PSG est, en tout cas, déjà au travail.