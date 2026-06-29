PSG : ça se confirme pour Khéphren Thuram

Il y a quelques jours, la presse italienne a révélé que le Paris Saint-Germain suit la piste menant à Khéphren Thuram. Un élément ouvert à un transfert dans la capitale, où il juge le projet sérieux et ambitieux. Hier, la Gazzetta dello Sport en a remis une couche et confirme que les champions de France et d’Europe sont toujours intéressés par le milieu de terrain tricolore de 25 ans.

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La publication au papier rose assure que Luis Enrique pousse pour son arrivée, lui qui voudrait renforcer ce secteur de jeu. Pour s’attacher ses services, il faudra mettre au moins 40 M€, voire 50 M€ sur la table, à moins que ce dossier soit lié à celui concernant Randal Kolo Muani, que la Vieille Dame veut recruter.