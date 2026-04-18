«Il est comme mon père» : Faye rend hommage à Pantaloni

Après la victoire de Lorient contre l’OM (2-0), Abdoulaye Faye n’a pas caché sa joie d’avoir empoché un succès aussi précieux dans cette fin de saison. Avec l’annonce du départ en fin de saison d’Olivier Pantaloni, le défenseur sénégalais a tenu à rendre hommage à son entraîneur.

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« On a travaillé sur ça. On n’est pas des distributeurs de points. On est là pour avoir des points. On veut être bien au tableau. Pantaloni ? Elle est pour lui. Je le soutiens. On l’aime. Il est comme mon père. Cette victoire est pour lui et son staff. Mais aussi tous les fans de Lorient », a-t-il déclaré avec émotion. La fin de saison s’annonce très belle pour les Merlus.