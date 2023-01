PSG - Angers : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain reçoit le SCO d’Angers dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1 ce soir au Parc des Princes (rencontre à suivre en direct commenté sur notre site à partir de 21h). Après un revers cinglant sur la pelouse de son dauphin lensois il y a dix jours (3-1), les Parisiens se doivent de réagir afin de conforter leur place de leader face à la lanterne rouge qui reste sur une série de huit défaites consécutives en championnat.

Privé de Mbappé et Hakimi, laissés au repos, Christophe Galtier peut néanmoins compter sur le retour de son champion du monde Lionel Messi et de Neymar, absent après deux matches de suspension. Le technicien parisien a opté pour un 4-3-3 avec Neymar et Messi à la pointe de l’attaque tandis qu’Ekitike aura encore du temps de jeu. Pas de Verratti au milieu, remplacé par Vitinha qui évoluera aux côtés de Danilo et Ruiz. Côté angevin, Abdel Bouhazama, récemment nommé à la tête de l’équipe première a concocté un 4-2-3-1 avec Sima en pointe. Il sera soutenu notamment soutenu par l’ancien rennais Adrien Hunou et Abdelli. Sofiane Boufal, de retour après sa demi-finale au Mondial avec le Maroc, est sur le banc.

Les compositions officielles :

PSG : Donnarumma - Mukiele, Sergio Ramos, Marquinhos (cap.), Bernat - Vitinha, Danilo, Fabian Ruiz - Neymar, Ekitike, Messi

Angers : Bernardoni - Bamba, Houtondji, Blazic, Doumbia - Mendy, Capelle (cap.) - Bentaleb, Hunou, Abdelli - Sima

