Ligue 1
Lens : l’énorme boulette de Robin Risser contre Toulouse
1 min.
@Maxppp
Après une grosse défaite face au LOSC dans le derby du Nord il y a deux semaines, le RC Lens voulait renouer avec le succès ce vendredi face à Toulouse en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes de Pierre Sage.
La suite après cette publicité
L1+ @ligue1plus – 20:56
𝘾𝙧𝙞𝙨𝙩𝙞𝙖𝙣 𝘾𝙖́𝙨𝙨𝙚𝙧𝙚𝙨 𝙧𝙚𝙛𝙧𝙤𝙞𝙙𝙞𝙩 𝙡𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙙𝙚 𝘽𝙤𝙡𝙡𝙖𝙚𝙧𝙩-𝘿𝙚𝙡𝙚𝙡𝙞𝙨 🥶Voir sur X
Une faute de main de Robin Risser permet au @ToulouseFC d'ouvrir le score 💥
#RCLTFC
Une faute de main de Robin Risser permet au @ToulouseFC d'ouvrir le score 💥
#RCLTFC
Sur l’une des premières occasions des visiteurs, ces derniers ont pris l’avantage après une grossière faute de main de Robin Risser. Alors que Cristian Casseres s’est avancé au milieu de terrain, ce dernier a armé une frappe flottante qui a fait mouche après l’intervention ratée de l’ancien gardien de Strasbourg. De quoi lancer le match des Sang et Or de la pire des manières…
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer