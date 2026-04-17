Lens : l’énorme boulette de Robin Risser contre Toulouse

Après une grosse défaite face au LOSC dans le derby du Nord il y a deux semaines, le RC Lens voulait renouer avec le succès ce vendredi face à Toulouse en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour les hommes de Pierre Sage.

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Sur l’une des premières occasions des visiteurs, ces derniers ont pris l’avantage après une grossière faute de main de Robin Risser. Alors que Cristian Casseres s’est avancé au milieu de terrain, ce dernier a armé une frappe flottante qui a fait mouche après l’intervention ratée de l’ancien gardien de Strasbourg. De quoi lancer le match des Sang et Or de la pire des manières…