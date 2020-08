Qui pour sortir Daniel Sturridge de sa galère ?

Une saison à oublier. Voici ce que doit se dire Daniel Sturridge lorsqu'il fait le bilan de cet exercice 2019-20. Pourtant, tout avait plutôt bien commencé. Le 21 août 2019, l'Anglais, libre de tout contrat après la fin de son aventure à Liverpool, rejoignait Trabzonspor pour trois saisons, plus une en option. Un nouveau défi donc pour l'attaquant né en 1989 qui allait découvrir pour la première fois une ligue étrangère puisqu'il avait auparavant fait toute sa carrière au pays. En effet, Sturridge avait défendu les couleurs de Manchester City, Chelsea, Bolton (en prêt), Liverpool et West Bromwich Albion (en prêt). Parti à la conquête de la Süper Lig Turque, le natif de Birmingham a dû attendre un mois avant de jouer son premier match.

C'était le 15 septembre face à Gençlerbirligi (2-2). Entré en jeu 22 minutes, il avait ensuite débuté sur le banc quelques rencontres avant d'être enfin titularisé. Au final, il a joué 16 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps pour lui de marquer 7 buts et de délivrer 4 passes décisives. Ce qui n'est pas si mal en termes de statistiques. Et pourtant son aventure à Trabzsonspor s'est terminée précipitamment. Mais cela n'a rien eu à voir avec l'épidémie de coronavirus. Le 2 mars dernier, l'écurie turque a annoncé avoir résilié à l'amiable le contrat de son joueur. Une décision surprenante mais qui l'a moins été quelques heures plus tard. Car le même jour, on apprenait que l'ancien joueur de Chelsea était suspendu pour quatre mois.

L'appel du pied de Sturridge

La raison ? Il avait enfreint les règles concernant les paris sportifs. La Fédération Anglaise avait fait appel et demandé à ce que le joueur soit puni plus sévèrement, lui qui avait été sanctionné deux semaines initialement. La FA avait donc eu gain de cause et le joueur âgé de 30 ans était suspendu de toutes compétitions jusqu'au mois de juin. En plus de cela, il avait aussi écopé d'une amende de 340 000 euros. A l'arrêt forcé depuis plusieurs mois, l'Anglais continue de travailler et se prépare à Los Angeles en attendant qu'un nouveau challenge s'offre à lui. Et si son nom a été cité dans quelques clubs, dont l'OM ou encore Benevento, l'attaquant n'a toujours pas trouvé chaussure à son pied. Mais il ne désespère pas comme il l'a confié lors d'un entretien accordé à Skysports.

Et il a avoué avoir une petite préférence. «Nous avons des options dans le monde entier mais je suis Anglais et j'ai toujours aimé jouer en Premier League. Je crois que j'ai encore beaucoup à donner à la Premier League et je dirais que c'est mon premier choix. J'ai le sentiment d'un travail inachevé donc j'aimerais revenir et jouer ici». Mais Sturridge ne se ferme aucune porte. «Je suis ouvert à d'autres ligues. Ce n'est pas juste la Premier League et rien d'autre. Je vais considérer aussi les autres propositions mais revenir en Angleterre et donner le meilleur de moi-même serait la meilleure option pour moi. Je suis très excité. J'ai faim plus que jamais et je suis totalement focalisé sur le prochain chapitre». Un chapitre qu'il espère beaucoup plus réussi que le précédent.