Trois raisons de ne pas rater Real Sociedad - PSG

Après une victoire confortable 2-0 lors de la phase aller face à la Real Sociedad au Parc des Princes, le PSG est de retour aux fourneaux ce mardi pour la manche retour de leur 8e de finale de Ligue des champions face au club espagnol (21h). En déplacement dans le Pays basque, les ouailles de Luis Enrique n’ont pas le droit à l’erreur et une qualification pour la suite de l’aventure européenne est réclamée, voire imposée par les supporters parisiens. Une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte, et ce, pour plusieurs raisons.

Kylian Mbappé attendu au tournant

C’est le grand feuilleton depuis plusieurs semaines au PSG. Alors que nous vous révélions en exclusivité le 7 janvier dernier que Kylian Mbappé allait rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison, plusieurs éléments sont venus ternir la relation que l’attaquant de 25 ans possède avec son entraîneur, Luis Enrique. Ce dernier n’a pas hésité à placer KM7 sur le banc face à Nantes avant de le remplacer à la 67e minute contre Rennes puis dès la mi-temps face à Monaco le week-end dernier. Une gestion qui interroge surtout à quelques jours d’une rencontre capitale face à la Real Sociedad. Alors que le technicien ibérique affirme que ses choix sont sportifs, le message est clair : il faut préparer l’avenir sans le capitaine de l’équipe de France. Une télénovela qui pourrait connaître un nouvel épisode à rebondissements ce mardi sur la pelouse des Txuri-urdinak. Comment jouera l’ancien Monégasque à Anoeta ? Luis Enrique sera-t-il capable de sortir à nouveau son meilleur joueur ? Alors qu’il avait rejoint les tribunes contre Monaco en seconde période, Mbappé s’illustrera-t-il encore s’il sort à nouveau ? Tant d’interrogations autour du champion du monde 2018 qui rendent ce 8e de finale retour encore plus palpitant. Une chose est sûre, sa performance sera scrutée dans toute l’Europe et à commencer du côté de Madrid.

Le PSG doit braver la malédiction des huitièmes de finale de Ligue des Champions

L’une des autres questions que l’on pourrait se poser est de savoir s’il s’agira du dernier match de Kylian Mbappé avec le PSG en Ligue des Champions. Bien que l’avance de deux buts acquise à l’aller semble confortable, surtout face à une équipe espagnole inexpérimentée à ce niveau-là, rien n’est à écarter pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Par le passé, le club de la capitale a montré à maintes reprises que l’impensable était capable de se réaliser et qu’il pouvait être éliminé contre n’importe qui, à l’issue de n’importe quel scénario. l’incroyable remontada du Barça, le fiasco ultime contre Manchester United, la faste soirée de Karim Benzema : les exemples de 8e de finale catastrophiques en Ligue des champions pullulent dans les têtes parisiennes. Pire encore, voilà trois saisons que le PSG n’a plus dépassé les 8es de Champions League. Bonne nouvelle, la dernière fois qu’un tel enchaînement avait eu lieu, le PSG s’était frayé un chemin jusqu’en finale lors de sa quatrième saison (2019-2020). Nettement supérieur à leurs adversaires ibériques sur le papier, Paris semble dans des dispositions idéales pour enfin passer ce cap des huitièmes de finale. Une fois ce stade franchi, tous les rêves sont permis pour des supporters parisiens qui savent que leur équipe ne fait pas partie des favoris de cette édition pour autant.

La Real Sociedad sera-t-elle capable de mettre le feu au PSG ?

Une seule victoire depuis le 27 janvier. Depuis plusieurs semaines, la Real Sociedad est au fond du trou. Avec une flopée d’absents, le club basque prend beaucoup plus de buts qu’à l’accoutumée et son attaque est en grande souffrance depuis trop longtemps. De prime abord, tous ces signaux laissent penser que le PSG devrait facilement arracher son ticket pour les quarts de finale du tournoi continental. Pour autant, grand adepte des scenarii rocambolesques à son encontre, Paris ressemble à l’occasion parfaite pour la Real Sociedad afin de se relancer. Dans un antre d’Anoeta réputé pour être incandescent lors des grands rendez-vous, l’espoir semble de mise pour la troupe à Imanol Alguacil. Une pression immédiate sur Luis Enrique et les siens, un but rapide ou tout simplement des Parisiens tétanisés par l’enjeu pourraient offrir un nouveau match à marquer au fer rouge pour le club parisien…

