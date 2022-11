PL : Conor McGregor veut racheter Liverpool !

Officiellement mis en vente depuis lundi par son propriétaire Fenway Sports Group, le club anglais de Liverpool va être racheté prochainement. Actuellement huitièmes de Premier League, les Reds sont dans le viseur d'Ineos, des milliardaires américains David Blitzer et Josh Harris ou encore d'investisseurs du Moyen Orient. Des prétendants prestigieux auxquels s'ajoute un autre concurrent : Conor McGregor.

Combattant de MMA irlandais de 34 ans, celui qui est surnommé The Notorious est connu pour son égo et son excentricité. Sur son compte Twitter, la star de l'UFC a fait part de son envie de racheter les Reds : «j'adorerais ça ! J'ai demandé mes informations à ce sujet, oui. Dès que j'ai entendu la rumeur. Quelle tournure des événements ! Quel club !» Une déclaration publique qui aura peu de chances d'aboutir surtout face à des dossiers biens construits. Quoi qu'il en soit, Conor McGregor continue de faire parler de lui et reste un suiveur assidu du monde du football. Il avait déjà manifesté son intérêt au moment du rachat de Chelsea il y a quelques mois.

I WOULD LOVE IT! I requested my information on this, yes. Soon as I heard. What a turn of events! What a club! @LFC https://t.co/HD0ELlhKOH