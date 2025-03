Real Madrid : ça ne s’arrange pas pour Vinicius Jr…

La donne est en train de changer pour Vinicius Jr. Chouchou de la presse et des supporters ces dernières saisons, le Brésilien est en train de voir le vent tourner, et clairement pas en sa faveur. Entre rumeurs le liant à l’Arabie saoudite, comportement pas toujours exemplaire et performances souvent moyennes avant tout, l’ancien de Flamengo voit sa cote chuter drastiquement.

Face au Betis samedi, le Brésilien a encore eu du mal. Il n’a pas réussi à faire des différences et a traversé la rencontre sans peine ni gloire. Bien sûr, il n’est pas le seul Merengue à ne pas avoir été au niveau, mais contrairement à un Kylian Mbappé par exemple, cela fait un moment que ça dure pour le numéro 7 madrilène. En plus de Carlo Ancelotti, c’est clairement Vinicius Jr qui est pointé du doigt ce dimanche à Madrid.

La presse est de plus en plus critique

« On ne gagne pas la Liga en mode pilote automatique », indique ainsi Marca dans un article très sanglant envers l’équipe, mais avec Vinicius Jr en photo de couverture, ce qui laisse clairement entendre qui est la cible du message. Dans ses notes du match, le média lui attribue un 5,5/10, ce qui peut sembler honnête, mais qui est clairement une des pires notes de la rencontre vu que le média a tendance à noter assez généreusement (Mbappé a écopé d’un 6 par exemple).

« Hors du match. Ce n’était pas le Vinicius qui percute et déséquilibre encore et encore », indique pour sa part l’autre gros quotidien madrilène, AS. Le média, qui parle d’un « trio offensif désastreux », rapporte que Vinicius Jr n’a réussi que 4 de ses 11 tentatives de dribble sur la pelouse du Betis. Dans un autre papier, le média est très sévère et explique que sa 300e sous le maillot madrilène a été catastrophique. « Il a joué au Villamarin, mais dans les faits c’est comme s’il ne l’avait pas fait », peut-on par exemple lire dans cet article qui évoque aussi son comportement, lui qui a écopé de son 12e carton jaune cette saison déjà et qui a encore été à l’origine de tensions avec le public adverse. Clairement, il est attendu au tournant face à l’Atlético en Ligue des Champions…