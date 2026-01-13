Menu Rechercher
Ligue 1 : l’OM en tête des meilleures affluences à la mi-saison

Le stade Vélodrome de Marseille @Maxppp

Dix-sept journées ont déjà été disputées durant cette saison 2025-2026 de Ligue 1 McDonald’s. Alors que l’on vient d’atteindre la mi-saison, la LFP a communiqué ce mardi sur les affluences dans les stades de l’élite. D’après la Ligue, 4,21 millions de spectateurs ont assisté aux matchs des 17 premières journées. Un record depuis le passage à 18 clubs. De plus, 57 matchs ont été disputés à guichets fermés. 

La LFP rapporte également que la meilleure affluence de cette mi-saison sur une rencontre a été enregistrée lors d’OM-Brest (3-0, le 8 novembre) avec 66 279 spectateurs. Au classement des affluences moyennes, le club olympien arrive en tête devant l’OL et le PSG. Le club parisien, en revanche, est premier en ce qui concerne le taux de remplissage, étant le seul à 100%.

Le classement des affluences en Ligue 1 à mi-saison

  1. Olympique de Marseille - 64 951 spectateurs en moyenne par match (98% de taux de remplissage)
  2. Olympique Lyonnais - 49 216 (84%)
  3. Paris Saint-Germain - 47 703 (100%)
  4. LOSC - 43 166 (88%)
  5. RC Lens - 37 317 (98%)
  6. FC Nantes - 29 680 (83%)
  7. Stade Rennais - 27 533 (94%)
  8. RC Strasbourg - 25 480 (95%)
  9. Toulouse FC - 24 556 (77%)
  10. FC Metz - 23 084 (80%)
  11. OGC Nice - 21 687 (76%)
  12. Le Havre - 18 177 (75%)
  13. Paris FC - 17 434 (89%)
  14. AJ Auxerre - 16 259 (90%)
  15. FC Lorient - 15 184 (90%)
  16. Stade Brestois - 14 475 (95%)
  17. SCO Angers - 12 210 (70%)
  18. AS Monaco - 9 435 (71%)
