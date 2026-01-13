Ligue 1 : l’OM en tête des meilleures affluences à la mi-saison

Dix-sept journées ont déjà été disputées durant cette saison 2025-2026 de Ligue 1 McDonald’s. Alors que l’on vient d’atteindre la mi-saison, la LFP a communiqué ce mardi sur les affluences dans les stades de l’élite. D’après la Ligue, 4,21 millions de spectateurs ont assisté aux matchs des 17 premières journées. Un record depuis le passage à 18 clubs. De plus, 57 matchs ont été disputés à guichets fermés.

La LFP rapporte également que la meilleure affluence de cette mi-saison sur une rencontre a été enregistrée lors d’OM-Brest (3-0, le 8 novembre) avec 66 279 spectateurs. Au classement des affluences moyennes, le club olympien arrive en tête devant l’OL et le PSG. Le club parisien, en revanche, est premier en ce qui concerne le taux de remplissage, étant le seul à 100%.

Le classement des affluences en Ligue 1 à mi-saison