Les 23 joueurs que suit le FC Barcelone pour le mercato estival

Dans ses nombreuses sorties médiatiques ces dernières semaines, Joan Laporta a été très clair à ce sujet. Le FC Barcelone va être actif lors de ce mercato estival, et Xavi devrait voir de nouvelles têtes s'ajouter à son effectif au cours de l'été. Le tout, dans un contexte financier pas évident. Comme le dévoile Sport, le club suit actuellement 23 joueurs, et le journal rajoute en plus la faisabilité de chaque opération. Bien sûr, il est évident que le Barça ne recrutera pas 23 joueurs lors du marché estival, mais on peut imaginer que 3 ou 4 joueurs de la liste finiront par défendre la tunique blaugrana.

Pour le poste de gardien remplaçant, on retrouve notamment Iñaki Peña, qui ne serait pas une recrue à proprement parler puisque le jeune portier est actuellement prêté par les Catalans à Galatasaray. Stole Dimitrievski (Rayo) et Luis Maximiano (Granada) sont les deux autres gardiens convoités. En défense, on retrouve César Azpilicueta (Chelsea), présenté comme le joueur défensif ayant le plus de probabilités de signer. Son coéquipier Antonio Rudiger est aussi dans la liste, mais son arrivée est peu probable, surtout que le Real Madrid aurait bien avancé sur ce dossier.

Une sacrée liste

Gabriel (Arsenal), José Luis Gaya (Valence), Nico Tagliafico (Ajax), Grimaldo (Benfica), Javi Galan (Celta) et Mazraoui (Ajax) sont aussi des pistes étudiées pour renforcer l'arrière-garde. Dans l'entrejeu, l'arrivée de Franck Kessie (AC Milan) serait bouclée, alors que la rumeur Carlos Soler (Valence) commence à prendre de l'ampleur. Wirtz (Leverkusen) et Angelo (Santos) sont aussi des options qui, dans une moindre mesure, sont sur la liste des dirigeants catalans.

Pour l'attaque, il y a du très beau monde, avec Raphinha (Leeds) comme joueur le plus susceptible d'arriver à l'heure où on écrit ces lignes. Robert Lewandowski (Bayern) aurait aussi quelques options, comme Dani Olmo (Leipzig), Darwin Núñez (Benfica) et même Erling Haaland (BVB), pour lequel le Barça n'a pas totalement abdiqué. En revanche, deux noms qui ont été sur le bureau de l'état-major du club sont actuellement des options impossibles : Kylian Mbappé (PSG) et Mohamed Salah (Liverpool). On notera qu'Andreas Christensen, le défenseur de Chelsea, n'est pas mentionné, notamment parce que son arrivée est considérée comme bouclée et certaine. Le mercato va être chaud au Camp Nou !