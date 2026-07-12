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Coupe du Monde

L’ambassade de France en Espagne répond à la sortie polémique de l’ancien Premier Ministre espagnol

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Mbappé, Dembélé, Barcola et Olise impressionnent @Maxppp
France Espagne
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« Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable ». Les propos de l’ancien Premier Ministre espagnol Mariano Rajoy, dans un entretien accordé à El Debate, font polémique.

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Sur ses réseaux sociaux, l’ambassade de France en Espagne a tenu à répondre : « sans vouloir entrer dans une polémique, il convient de rappeler les faits : tous les joueurs de l’équipe de France sont français. Sur les 26 joueurs, 23 sont nés en France. Les 3 qui sont nés à l’étranger sont français aussi ». Le message est passé.

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