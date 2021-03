Barça : Ronald Koeman ne veut pas de Sergio Agüero

Sergio Agüero (32 ans) va faire ses adieux à Manchester City en fin de saison. L'Argentin, meilleur buteur de l'histoire du club anglais et meilleur buteur étranger de l'histoire de la Premier League, ne prolongera pas son contrat qui arrive à échéance en juin prochain. Les destinations ne manquent pas entre la Juventus, le PSG ou encore le FC Barcelone, tous intéressés par l'idée de signer un joueur de référence sans indemnité de transfert.

Il y aurait déjà un prétendant de moins puisque selon les informations de Sport, Ronald Koeman ne veut pas de la venue de l'avant-centre. L'entraîneur hollandais préfère obtenir la signature de son compatriote Memphis Depay car il estime qu'il lui serait plus utile dans son système, en plus d'être un joueur plus polyvalent que le Kun. Aussi, il considère que le Lyonnais conviendrait mieux à un rôle de remplaçant. Des arguments qu'il a déjà exposés à sa direction.