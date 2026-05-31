Le PSG a conclu un pacte secret avec l’Atlético pour Julián Álvarez !

Le peuple parisien s’est réveillé avec le sourire ce dimanche matin et continue donc de savourer pleinement son deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions, cette fois-ci face à Arsenal. Cependant, le mercato estival approche et les affaires restent primordiales à Paris. C’est pourquoi, en coulisses, les dirigeants du PSG travaillent déjà sur le prochain projet, qui serait construit par un groupe talentueux, concerné et sans des statuts de stars.

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Dans ce contexte, une cible prioritaire se présente depuis des jours dans la capitale : Julián Álvarez. Si l’attaquant argentin de 26 ans est également suivi de près par le FC Barcelone, puisque El Chiringuto évoquait une volonté du joueur de rejoindre la Catalogne, le dossier reste ouvert pour les Parisiens. C’est à cet instant que les patrons, Luis Campos et Luis Enrique, entrent dans la danse pour continuer à creuser son cas.

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Une somme gigantesque ou rien

En effet, ces derniers jours, plusieurs informations avaient circulé autour de l’avenir du champion du monde 2022, que ce soit dans l’Hexagone ou de l’autre côté des Pyrénées. L’Atlético de Madrid souhaiterait le garder, mais en réalité, Paris sait parfaitement comment s’y prendre pour convaincre les Colchoneros de le laisser filer cet été. Des arguments de tailles, qui éloigneraient le Barça du dossier, déjà actif avant la fenêtre estivale en ayant récupéré Anthony Gordon. Comme l’indique Sport, les dirigeants franciliens auraient ainsi entretenu un dialogue avec Fernando Hidalgo, l’agent du joueur, afin de sécuriser son plan et de passer devant les Blaugranas. Certes, le PSG a laissé le dossier au chaud avant de préparer sa finale contre les Gunners, mais ce n’était donc pas pour rien, car les champions d’Europe sont enfin prêts à faire investissement colossal sur le buteur.

L’Atlético de Madrid n’envisagerait un départ qu’à partir d’une offre supérieure à 100 millions d’euros, et cette somme gigantesque ne semble être qu’un détail, puisque c’est le profil qui plairait à coup sûr dans la capitale. Luis Enrique est clair : il veut un attaquant mobile, capable d’évoluer à plusieurs postes offensivement, et surtout avec un mental d’acier. Concrètement, le joueur doit avoir la même mentalité que ses hommes, vainqueurs de cinq trophées cette saison et quasiment irréprochables. Reste à savoir si Álvarez sera lui-même d’accord pour découvrir une nouvelle aventure avec les coéquipiers d’Ousamne Démbélé la saison prochaine. De son côté Madrid attend une nouvelle offre à bras ouverts et compte se remplir les poches si la proposition est plus qu’alléchante.